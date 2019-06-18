力挺「反送中」 長老教會：世界級的白色恐怖

2019-06-18 15:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕香港「反送中」活動開跑以來超過300萬人參與，公民力量震撼各界，長老教會今天出面力挺，並表示逃犯條例是「世界級的白色恐怖」，台灣絕對不可能接受一國兩制。但同時批評昨立院剛表決通過的公投法是開民主倒車，對蔡政府表達嚴正抗議。

長老教會民主陣線聯盟、台灣捍衛婚姻家庭聯盟、下一代幸福聯盟今舉行聯合記者會，針對香港反送中運動的發展，以及目前立法院通過行政院版公投法修改草案和教育部拒絕落實公投第11案結論表示看法，呼籲政府在對待民主價值上不可以有雙重標準。

長老教會台南中會前議長机嘉勝牧師表示，香港200萬加1人上街頭反送中，他要呼籲台灣的教會，也一起站出來發聲，並對於香港特首執意修逃犯條例，持續禱告。他指出，一旦條例通過，中國政府可以用自己編的理由入人於罪，這是世界級的白色恐怖。「今日香港，明日台灣」，他認為一國兩制是行不通的，台灣也不可能接受，希望大家一起對抗「親中勢力」、「兩岸一家親」等用大中華包裝手法的言論。

机嘉勝也提到，當香港民眾為民主在爭取時，台灣政府卻在開民主倒車，要把公投「送終」，雖然蔡英文總統再三表示捍衛台灣民主的決心，但是政府不但沒有積極落實去年愛家公投的各項結論，甚至修正公投法，限縮公投發動，將人民的公投權力重新關回鳥籠。他強調，政府不應該口中表示支持民主價值，但又玩弄兩面手法打壓人民公投，因此要對政府表示嚴正抗議。

幸福盟理事長曾獻瑩則說，除了表示愛家公投的結論並未受到政府重視之外，公投第11案有關「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育」雖然受到選民支持高票通過，但是教育部不但沒有落實，甚至於還行文警政署指控安定力量主席孫繼正，這不但是違反法律比例原則的表現，也是赤裸裸踐踏民主價值的行為。

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