反送中》200萬港人上街 柯文哲：冰山一角

2019-06-17 13:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕百萬港人上街大遊行，表達反送中，香港行政長官林鄭月娥15日宣布，暫緩逃犯條例修法。台北市長柯文哲今早受訪時表示，他不認為一條法令讓一百萬人上街頭，香港政府要思考如何處理累積的民怨，作為旁邊的台灣只能是善意的提醒，但也不要跟人家指三道四。

柯文哲今早到仁愛國中與以色列教育團會面交流，在會前接受媒體訪問。有關香港暫緩反送中條例，柯文哲指出，政策三原則「民意、專業、價值」，他不認為一條法令會讓一百萬人上街頭，不可能，這一定是冰山一角、一定是積怨已深。

柯文哲表示，有時累積的民怨要怎麼處理，這是香港政府要去思考的，作為在旁邊的台灣「我們只能是善意的提醒，我們也不要去跟人家指三道四」，每個國家、地區有自己的尊嚴，所以不要去跟人家說你哪裡不對。

昨晚柯文哲與「館長」陳之漢合體直播，柯提到中國會製造台灣內部的矛盾，媒體今日追問是否覺得科會陷入這樣的矛盾？柯文哲說，中國對台灣統戰是一定的，都要在敵人內部製造矛盾，每個人的出牌都可以預期到的，「你做好你該做的事就好，中國大陸官員在你面前還是要照本宣科」，中國官員來台灣講九二共識，他們不講的話回去完蛋，所以「他們講他們的，你聽你的」。

媒體再問所以不願意拿國家利益開玩笑，所以照本宣科，但台灣人民並不接受，對此柯文哲表示，譁眾取寵很容易，不管是撿到槍或撿到砲、還是原子彈，有時還是要小心自爆。

柯文哲表示，作為務實、頭腦清楚的人，台灣整體利益、人民是最高福祉，因此在國際事務上，穩定可預測的關係，小國與大國外交之間，可靠穩定是很重要的因素。

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