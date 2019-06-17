韓國瑜立院爭補助 王定宇酸：韓導政治表演非常專業

2019-06-17 10:38

〔記者邱燕玲／台北報導〕高雄市長韓國瑜早上到立法院拜會立委，宣稱爭取登革熱預算，民進黨立委王定宇酸說，韓今天跑來立法院表演「爭取中央補助」，「在政治表演藝術上，韓導真的是非常的專業啊！」

由於韓國瑜突到訪立院，未與綠委約就稱要拜會，民進黨團書記長鄭運鵬因此在臉書「公告」說：「韓國瑜市長早上蒞臨立法院，告訴媒體他要拜訪各黨團。因為過去很多國內外藝人都被高雄市府團隊被動冠名播出，民進黨黨團書記長謹在此代表說明：本黨團沒有接到任何高雄市政府相關的拜會要求，還請各界諒察。」

王定宇也在臉書發文說：

看看韓導怎麼登革熱防疫的？

看看韓導拉著自己的局長，表演100分，專業內行0分啊！

簡單說，忙著全國造勢的韓國瑜，不僅615高雄防疫會議只參加19分鐘，勘查疫情還跑錯里，似乎也搞不清楚爭取中央補助狀況、以及地方首長自己手頭上第二預備金的意義和用途...

韓市府自稱在2月19日以及 5月21日兩次的行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，都有提出疫情分析及需求請求補助，韓市府指控「中央都不同意」！

真相是2月19日的時候：

1.韓市府要申請核發的錢根本自己都還沒申請。

2.還有你口袋裡的錢都還沒用完，那就是每個地方政府自有的第二預備金。

3.然後資料又準備的非常....不充分。

那是要怎麼給你錢?

韓市府更指責5/21錢也是不給，真相是：

1.你申請的錢用完了沒有你說不清楚，就是中央已經給的861萬（全國最多的）防疫預算根本沒用完。

2.你口袋裡的錢開始用了沒有你說不清楚，自己地方的第二預備金沒有動。

3.然後資料又準備的....非常...不足。

然後拼命跟中央說「快給我錢」！#

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