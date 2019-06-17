韓國瑜北上立法院 協助爭取登革熱補助

2019-06-17 09:24

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今早突然北上立法院，拜訪立院國民黨黨團大會，宣稱拜託黨團協助爭取登革熱補助，因為今天是韓國瑜生日，國民黨團成員也幫韓國瑜慶生。

韓國瑜受訪時表示，他來拜託立委幫助高雄，高雄建設吃力，財政困難，等下他要去拜訪9個高雄民進黨立委，希望登革熱防治上9個民進黨立委不能睡覺，要勇敢跳出來為高雄發聲，採取行動幫助高雄，支持防疫作戰，無論民進黨立委歡不歡迎，他身為高雄市長，應該要超黨派團結合作，蚊子不分藍綠。

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