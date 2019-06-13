登革熱疫情韓國瑜討救兵 新北前官員：中央已挹注很多防疫資源

2019-06-13 11:36

〔記者何玉華／新北報導〕高雄市登革熱疫情傳出已有17個病例，市長韓國瑜就任後，今天將首次參加行政院會，希望中央幫忙防治登革熱，必要時調動化學兵；而去年出現43例本土登革熱病例的新北市，前衛生局長林奇宏今天表示，中央已在南部挹注許多防疫資源，市府首長主要確保協調機制順暢，防疫要專業，切勿有太多政治操作。

新北市去年7月10日出現首例本土登革熱病例，由於過去本土登革熱病例多發生在南部，市府團隊不敢掉以輕心，共召開10次府級應變中心會議、17次區級應變中心會議及13次防治工作協調會議，動員至少4萬人次針對風險區域進行噴消、孳生源巡查及清除等作業，還開立1485張舉發單。新北市歷經122天的防疫工作，在11月9日起解除疫情警報，疫情控制在四區22里共43例。

看到韓國瑜向中央要登革熱防治經費，還要調動化學兵，當時參與防疫的衛生人員感嘆，疾管署每年補助高雄近千萬的防治經費，新北市去年那麼嚴重，也因為經費補助科目是埃及斑蚊，而新北是白線斑蚊引起，無法獲得補助，最後動用第2預備金600多萬元進行噴灑消毒。

看到高雄要做調動化學兵的準備，林奇宏有點意外，他說，2014、2015年是案例已經數千，甚至迫近萬例，現階段是否需要大規模噴消要慎重，過度的噴藥也會對環境造成負擔。

林奇宏說，南部民眾對登革熱的防治比北部有經驗，要讓專業領導防疫，市長或市長指派的官員，主要是確保市府跨民政、環保與衛生體系間的協調機制順暢運作；中央已在南部地區投注許多防疫相關資源，也有許多具實務經驗的專家，多聽聽他們的意見，屏除不當雜音的干擾。＃

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