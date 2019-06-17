喊拒絕一國兩制卻曾進中聯辦 蔡：韓過去言行 須接受人民檢驗

2019-06-17

〔記者楊淳卉、郭安家、葛祐豪、蔡思培、陳心瑜、邱書昱／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天表示若他當選總統，「保證一國兩制絕不會在台灣實現，除非Over my dead body」，蔡英文總統昨受訪表示，韓過去有一段時間的言行，讓人民有疑慮、不安，這是他必須接受人民檢驗的地方。韓國瑜昨天受訪強調：「拒絕一國兩制，我的態度從來沒有變過！」

韓︰拒絕一國兩制 態度從未變

韓國瑜雖喊出拒絕一國兩制，卻曾在三月赴港澳參訪時進入香港中聯辦密談，引發爭議。蔡英文昨赴台北大同普願宮等廟宇參拜時受訪表示，韓國瑜過去有一段時間的言行，讓人民有疑慮、不安，這也是韓必須接受人民檢驗的地方。

對於蔡英文的「疑慮說」，韓國瑜昨天受訪表示，兩個月前他在高雄市議會答詢時，就摸著心臟說「拒絕一國兩制」，上週六是再一次強調，因為太多抹黑、抹紅，他覺得立場必須再一次說明。

韓國瑜指出，至於有心人把它扭曲，他覺得沒有意義，「我的態度一以貫之，就是熱愛中華民國，熱愛我們的自由民主，堅定和平繁榮，拒絕一國兩制，從來沒有變過！有心人一直扣這些帽子，我不理解他們想什麼？」

另外，蔡英文昨天上午談及香港反送中事件，表示會堅持台灣主權，並說自己是二○二○最好選擇。前立法院長王金平昨受訪表示，每個人對反送中的立場大概都一樣，國家的領導人應該都會這麼做，也說總統應該全面性都做好。

對於蔡英文日前表示「和中國往來不必帶有惡意」，前新北市長朱立倫昨受訪時表示同意，但先決條件是不要反中、抗中、去中，甚至走向「文化台獨」。朱說，兩岸要和平合作，彼此的善意很重要，台灣也要堅定立場，兩岸要和平也要合作。

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