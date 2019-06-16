韓國瑜到慈湖謁陵 朱立倫：可到我推動的兩蔣文化園區看看

2019-06-16 15:36

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前新北市長朱立倫今天下午回到故鄉桃園舉辦見面會，同是角逐國民黨內初選的高雄市長韓國瑜，晚他一小時到慈湖陵寢謁陵。媒體問及，韓此舉是否在爭取正藍派支持，對此，朱立倫表示，不要分正統藍、淺藍、深藍，我們都是藍軍的一份子，韓市長今天如果到慈湖，應該看一看我在擔任桃園縣長的時候推動的兩蔣文化園區。

朱立倫表示，他在擔任桃園縣長時，推動的兩蔣文化園區，當時是非常成功的一個文化園區跟觀光景點，民進黨在這幾年把這個地方，幾乎都忽略掉，希望將來我們重新執政之後，一定要把兩蔣文化園區重新振興起來，變成一個非常重要的文化觀光景點。

面對媒體詢問，最新民調顯示，民進黨大贏國民黨，怎麼看接下來趨勢？朱立倫說，我想這是我們所有的藍軍支持者最擔心的哦，那朱立倫是個穩定的力量、整合的力量，所有支持朱立倫的都是支持藍軍的，我也希望支持韓國瑜市長、支持郭台銘董事長的，都是支持藍軍的，我們不要再爭彼此，大家能夠團結在一起。

對於今天回到故鄉桃園舉辦見面會，到場人數超乎預料，甚至都站到馬路上，朱立倫說，今天看到每一位都是老朋友啊，有好多好多的包括我的老同事、過去議會的朋友，還有我的親戚、我的老師，今天是一個非常感動的時刻，真的是感恩的心，在這個時候呢，還是有這麼多這麼多的老朋友站出來，其實我們都沒有用任何動員，就是大家傳LINE，就是說今天朱立倫要回來桃園跟大家見面，那大家就很多人集中來，非常感謝，至於7月28日國民黨提報全代會通過總統提名人選。朱立倫說，目前還在討論啊，我覺得這個還只是一個提案，到最後還是尊重黨代表的決定。

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