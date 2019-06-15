華郵：台灣婚姻平權是道里程碑 具示範價值

2019-06-15 21:51

〔中央社〕美國文化在同性婚姻議題上轉變得非常明顯，人們很容易忘記，經過了幾百年歧視、數十年積極爭取和多年爭訟，才在不久前促成最高法院作出劃時代裁定，使同性婚在全美一律合法。

「華盛頓郵報」社論指出，同時大家也很容易將同性婚已在美國獲得某種社會支持度，視為理所當然。但在美國，此事仍有待努力；而在他國，有待努力之處更多得多。也就是說，本世紀最大的民權奮鬥尚未竟其功。

LGBTQ族群代表男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒。在世界人口最多的亞洲，LGBTQ族群的處境依然艱難，當地各國領導人為了維護「社會和諧」或亞洲式價值觀，而在檯面上繼續將LGBTQ和其他少數族群邊緣化。

這就是台灣將同性婚合法化如此關係重大的原因。正如同台灣多年來揭穿所謂「民主在東亞社會行不通」的謊言一樣，當地持續以身作則地展示，自由價值與制度實際上是放諸四海而皆準。

一如自由民主政體所常見，這個過程曲折，但終歸正義。2017年，台灣最高法院下令政府在2年內將同性婚合法化。其後的選舉結果顯示，這個想法尚未獲得多數人支持。

不過執政的民主進步黨包括批准同性婚在內的訴求依然勝出，立法院審議3項提案，其中2項由立場較為保守的一方提出，影響最深遠的另一項由政府提出。結果政府的提案在5月17日獲得通過，讓守在議場外、揮舞彩虹旗的活躍人士歡欣鼓舞。

有些活躍人士指出，這項法案並未保障在收養權等方面的充分平等地位，但他們的確仍有稱慶的理由，而亞洲各國的LGBTQ亦復如此。儘管後者並未直接受惠，仍將此事視為亞洲劃時代的政策更張。

台灣長久以來致力於自由價值觀，因此也參考了美國最高法院將同婚合法化的裁定。如果有不同之處，那就是台灣轉向婚姻平權之路更具有民主正當性，因為這經過執政黨承諾，並由民選的立法院通過其認為最民主的一個選項。

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