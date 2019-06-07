為同性夫爭配偶權益 香港高官勝訴

2019-06-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港高級入境事務主任梁鎮罡二○一五年為同性英國籍丈夫亞當斯（Scott Adams）爭取港府公務員異性配偶同等權益案，六日在香港終審法院迎來司法覆核（審查）勝利，確定境外註冊成婚的港府公僕之同性伴侶「與異性已婚伴侶是可以比擬的」。在尚未通過同性婚姻與民事結合法案的香港社會，此判決可望帶動業界漣漪效應，進一步減少當地同志無形承受的民間歧視眼光。

同性婚姻或民事結合在香港目前皆尚未合法化，而香港司法覆核程序旨在判定政府行政部門的決定或行為是否合法。全案源於梁鎮罡與亞當斯一四年於紐西蘭註冊結婚，梁鎮罡隨後向公務員事務局更新婚姻狀況但遭拒，以致亞當斯未能享有公務員「家屬」的各種醫療及牙科福利；該局表示，他的婚姻不合乎《婚姻條例》定義，亞當斯因此未能以公務員「配偶」身分擁有上述權益。隔年，梁鎮罡的電子報稅系統配偶欄不讓他選亞當斯為「先生」，稅務局亦指兩人關係並非《稅務條例》認定之有效婚姻，後來改以紙本方式合併申報也不予接納。

向兩局投訴均未果後，梁鎮罡即就上述「福利決定」及「稅務決定」提司法覆核，原訟法庭分別判覆核勝訴、駁回；他和律政司隨後各自申請上訴，上訴法庭改認港府做法「有理可據」、非關歧視；直至六日在終審法院，鑑於訴訟各方均不爭議梁鎮罡與亞當斯「在紐西蘭締結的同性婚姻是有效的」，且兩人「能毫無困難地出示他們的結婚證書為證，可見行政困難亦非對梁先生作出差別對待的合理理據」，又兩局「未能證明有充分理據支持異性夫婦及同性已婚伴侶在公務員配偶福利及合併評稅資格方面存在的差別對待」，而「以欠缺大多數人的共識為理由而拒絕小眾人士的申索，在原則上有損基本人權」，判定梁鎮罡全盤皆贏。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基樂觀表示，香港對待不同性向民眾之權益，逐漸向國際標準看齊，六日判決「朝平等跨出了一大步」。梁鎮罡則告訴英國廣播公司（ＢＢＣ）：「這只是香港平權的一小步」，「希望政府能審視和修訂其他具有歧視成分的法例和政策，讓大家不用透過昂貴、耗時的司法程序去爭取平權。」

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