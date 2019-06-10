中國網路長城 再封鎖華郵、衛報8外媒

2019-06-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕西方媒體報導，中國政府近日已發動新一波網路審查行動，包括美國華盛頓郵報、英國衛報、美國國家廣播公司新聞（NBC News）等至少八家平面、電子與網路媒體，都遭到中國網路防火牆「防火長城」封鎖，亦即在中國境內上網，除非使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」，否則將無法連上這些西方媒體網站。

專門觀察並挑戰中國網路審查制度的非營利組織GreatFire.org指出，除了華郵、衛報與ＮＢＣ新聞外，這一波遭中國網管查禁的西方媒體，還包括美國的基督教科學箴言報、加拿大的多倫多星報，以及網路媒體「赫芬頓郵報」（HuffPost）、「攔截」（The Intercept）與屬於極右派的「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）。華郵八日指出，該報與衛報的網站在上週末前，是少數在中國境內無須翻牆，即可連上的西方媒體。

目前並不清楚中國網路審查人員何時展開這波封鎖行動，也不確定此舉屬於暫時抑或是永久，原因也不明，但據信應與剛屆滿卅週年的一九八九年天安門大屠殺（六四事件）有關。衛報指稱，該報之所以遭封鎖，可能肇因於中國網管查禁網路上的六四事件訊息。至於美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）網站CNN.com，也在以頭條新聞報導一場紀念六四事件的活動後，再度在中國遭到封鎖。

疑與報導六四30週年有關

衛報還說，英國駐北京大使館曾以外交大臣杭特的名義，發表一篇紀念六四事件的聲明，卻遭中國網管刪除。英國大使館新聞官羅傑斯表示，他們企圖將聲明貼到英國大使館的「微博」上，但每次一貼就立刻遭到刪除，以致大使館微博帳號暫時無法貼文。

此外，也能搜索到六四訊息的「維基百科」，自五月中旬起就在中國遭到封鎖。至於彭博、紐約時報、路透與華爾街日報，則是早就被中國網路封鎖數年。臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒體，以及包括YouTube在內的所有Google旗下服務，也無法在中國的網路上使用；深受歡迎的雲端資料儲存Dropbox、團隊通訊平台Slack與即時通訊WhatsApp，同樣在中國遭禁。

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