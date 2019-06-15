柯說蔡「皇上」是祝福還是嘲諷？ 92％網友認為是...

2019-06-15 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕對於蔡英文總統贏得民進黨民調初選，13日台北市長柯文哲接受媒體採訪時笑說，「恭喜皇上、賀喜皇上」，引起熱議。有臉書粉專就舉辦投票活動，問網友覺得柯文哲的「皇上說」是真心祝福還是嘲諷？截至今天中午12點為止，共有2.7萬人投票，92%認為柯文哲是在嘲諷，而非真心祝福。

民進黨總統初選民調出爐，蔡英文以35.67%打敗前行政院長賴清德27.48%，差距8.2%。台北市長柯文哲接受媒體採訪時，被問到對於蔡英文贏得黨內初選有什麼話想對蔡英文說，柯文哲笑回：「恭喜皇上、賀喜皇上」；而對於賴清德，柯文哲則脫口而出，「好可憐，因為被做掉了」，說完隨即被幕僚帶開。

對此，臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」，昨日舉辦投票活動，問到「柯文哲今天以恭喜皇上、賀喜皇上來祝賀蔡英文通過民進黨初選，你認為柯文哲的說法是？」截至發稿為止，有2.7萬網友踴躍投票，92%壓倒性的結果認為柯文哲「非真心祝福，而是嘲諷」。

網友也在底下留言「本來很支持 實在越來越失望...」、「日久見人心」、「斷了他的總統夢就在那小鼻子小眼睛的，這種人的氣度還是算了吧！繼續寫你的考卷，當完這屆市長後就好好去台東行醫吧！」顯見許多網友普遍認為這次柯文哲的發言失當，有失風度。

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