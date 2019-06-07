柯文哲批對中強硬 小英：做為台灣總統須替人民做這樣表達

2019-06-07 11:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市長柯文哲昨接受專訪時說，感覺上蔡英文總統對中國趨向強硬，也許把對中國強硬當作強心劑，對此，蔡英文今天受訪時表示：「柯市長可能要再去仔細聽一聽我講的東西，我講的都是一個台灣人必須要堅定清楚表達的立場，做為一個台灣總統也必須要替人民做這樣的表達。」

柯文哲昨天也以「考卷題目一樣，只是答案不同」比喻台美中關係。對此，蔡英文表示，我們只有一張考卷，台灣的安全跟區域的和平穩定，過去3年來我們致力維持台灣安全，也希望兩岸之間維持穩定的現狀。

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