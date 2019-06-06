再談兩岸關係 柯P提兩原則：「遵守體制、然後改變現狀」

2019-06-06 21:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲主張「親美日友中」，他今晚接受台視專訪時強調，他認為兩岸關係，除了「五個互相」作為兩岸交流的基本立場之外，他覺得要有「兩個原則」，應該要「遵守體制，然後改善現狀」。

對於兩岸僵局，柯文哲認為，可分內、外兩方面來說，內部因素是因為蔡英文領導的民進黨執政不力，民意支持度偏低的情況下，逐漸失去主導議題的能力，特別在2018九合一選舉大敗後，感覺上蔡英文更對中國趨向強硬，也許把對中國強硬當作強心劑，也許現在的僵局，內部因素是民進黨在民調支持度持續不振，常常民調支持度低，就失去引導民意的力量，就開始以對抗中國鞏固剩餘的民意。

至於外部因素，柯文哲則說，是美中對抗的國際局勢，美中貿易戰只是表面，這是兩個霸權的問題，在美中對抗的情形下，蔡英文很明顯偏向美國，變成只押一邊以後，就讓台灣失去了兩強之間遊走的空間。

柯文哲直言，現階段兩岸在政治上仍然有相當的隔閡，這是事實，所以，這是為什麼他常常講互相諒解，「你要諒解我的政治困難，我也諒解你的政治困難」，如果大家不能互相諒解那就麻煩了。

柯文哲說，有時候引用習近平的話去跟中國對話，發現中國官員反而就不敢吭聲，習近平自己就有講，「兩岸同胞要交流互鑒、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。」

他說，這是習近平說過的話，講這段話在他聽起來，這就是一種互相諒解的態度。雖然兩岸人民同文同種、同根同源，但是離真正的「心靈契合」，確實還有一段長的距離，「所以我才提出五個互相，尤其是互相諒解。」

柯文哲說，兩岸還是要有交流才有善意，有善意才有更多交流，才能夠化解兩岸僵局，就算沒有真正解決問題，至少留下一個互相解決問題的空間，所以，他還是主張保持善意、互相交流是好的。

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