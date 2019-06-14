民進黨初選民調柯輸蔡 林濁水：天然獨終於受不了了

2019-06-14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕昨日民進黨公布初選民調，蔡英文贏賴清德8.2％，確定由蔡英文代表民進黨繼續拼連任之路。民調也顯示在「蔡、柯、韓」3人對決的情況下，支持度分別是35.67%、22.7%、24.51%，蔡英文大勝韓柯兩人。對此，林濁水稍早在臉書上指出，柯文哲「麻煩大了」。

林濁水表示，柯文哲的親中路線受到國台辦大大讚賞，「這一下柯文哲不是考55分了，至少95分！」他指出，前中國國務院副總理錢其琛曾說：「兩岸既非國際航線也非國內航線」，在「非國際」時還替台灣考慮，而加了「非國內」，北京又定位台商比照外商，模糊了台灣到底屬於國際還是國內的區別。

林濁水點出，柯文哲則主張「兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，排除了「非國內」，反對了比照外商，偏中程度超越北京太多了，林濁水諷刺柯文哲，「安峰山（國台辦發言人）不給滿分行嗎？95分根本太低了。」

林濁水分析民進黨初選民調，「於是（柯文哲）第一次在年輕人支持度落敗，在20～29歲年輕人，上個月柯46%，大於蔡27%韓15%之和，現在以支持36％比39%敗」，顯示柯文哲的親中路線不再受到年輕人青睞，林濁水說「這是幾年來第一次，天然獨終於受不了了，麻煩大了。」

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