姚嘉文新書發表適逢81歲生日 蘇嘉全送花祝壽

2019-06-14 15:36

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府資政姚嘉文今天舉行「姚嘉文追夢記」新書發表會，今天適逢姚嘉文81歲生日，立法院長蘇嘉全特別準備了一束花，祝姚嘉文生日快樂。與會的總統府秘書長陳菊代表蔡英文總統購買200本、陳菊也以個人名義買100本為姚嘉文捧場，陳菊說，將轉贈給應該要看這本書的人。

這場新書發表會，包括民進黨主席卓榮泰、前黨主席游錫堃、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、前駐日代表羅福全等多位綠營重量級人士及獨派人士到場。這本書主要在描繪姚嘉文從早年讀書、擔任律師、接觸政治、坐牢、擔任公職的過程。

姚嘉文說，這幾年有人建議他寫回憶錄，但也有人認為不要，原因在於台灣社會不太能接受真實故事的回憶錄，也不太接受有人意圖利用回憶錄宣揚自己成就、或當成宣傳品，這就是在台灣不好寫回憶錄的原因。

姚嘉文並表示，台灣社會評論人時有些奇怪，「不是他百分之百的好，不然就是罵人罵到難聽。尤其這次總統初選期間，很多批評的話，我看好像是紅衛兵在講的話，是很不應該的話」。這本書是寫他的夢想，如果想要看一些內幕，可能會讓人失望。

陳菊說，今天很多同志好朋友在場。在追求台灣夢的路上，許多人與他們一起辛苦往前走，這條路一走就超過40年，她與姚嘉文一家人認識很久，受到很多薰陶及影響。

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