反送中》聲援香港 彰中人出手！

2019-06-14 14:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕「台灣不要成為第2個香港！」一群國立彰化高中在校生和應屆畢業生，今在校園捍衛民主，發起「我在彰中我反送中！」簽名連署聲援香港百萬人反送中（逃犯條例）的示威活動，學生們犧牲午餐休息時間，持海報、簽名連署、高呼口號，用行動喚起更多高中生關注國際情勢，一起聲援香港。

活動今天中午12點20分在彰中明德樓前草地舉行，發起人之一、今年考上國立聯合大學的畢業生陳彥廷說，6月9日，103萬香港人上街頭參加反送中大遊行，讓我們看見了警察對群眾丟催淚彈、開槍，香港政府忽視民意強勢推行法案，不顧抗爭強力鎮壓，身為台灣的高中生，我們感到不解與害怕，如果失去自由，我們的聲音還能被聽見嗎？

高二生的彰中學生議會副議長楊昌哲用麥克風大聲說出參加活動的目的，他說，送中條例就是只要在香港犯罪，可以跳過司法審理程序，直接移送中國，也就是剝奪了香港的司法獨立的權利，身為高中生的我們到底能為香港做些什麼？而這件事對我們台灣又有什麼影響？

楊昌哲表示，今天香港若沒有扭轉現況，那麼下一個受害者就是台灣，今天他們站在這理就是為了邀請各位同學共同參與，引起更多高中生的關注，集結眾人的力量一起聲援香港，讓更多的人了解台灣青年對於民主自由的渴望。

同樣高二生的彰中台灣文學社長蕭宸安、教學長蕭方豪異口同聲指出，送中條例是一大惡法，台灣人不能置身事外，台灣面臨國際情勢，在中國打壓下處境非常危險，台灣不要成為第2個香港就要嚴防中國的侵略，身為台灣的高中生關心國際關係是必要的。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法