韓國瑜週六斗六造勢 對面雲科大辦「反送中、撐香」戶外哲學課

2019-06-14 09:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕高雄市長韓國瑜這個週六將在斗六市人文公園舉辦參選總統造勢大會，預計將吸引10萬韓粉與會，造勢會場隔壁的雲林科技大學，同時間將舉辦「反送中、撐香港」戶外哲學課，兩場民主活動，不知會不會激蕩出火花？

「反送中、撐香港」戶外哲學課將由雲科大哲學老師簡端良於下午一點進行開場，主要是「我們為什麼在這裏？」接續將有斗南高中、嘉義高中、虎尾高中、台南一中、雲林科技大學學生進行演講及表演，其中還包括匿名香港學生。

主辦單位表示，6月9日的香港，有103萬人走上街頭反對《送中條例》，因為香港人害怕此條例一旦通過，未來任何人，都有可能被中國祭出此條例直接被移送中國審判，香港從1997被中國拿去統治後，「50年馬照跑舞照跳」的承諾破滅，「一國兩制」成為香港人的痛，他們急聲呼籲台灣踩著他們的屍體，守護民主與自由，否則今日的香港、明日的台灣，這樣的急呼，發展成612全面的罷工、罷巿、罷課，目前已有29座城巿聲援了。

主辦單位認為面對這麼大的國際事件，雲林縣還在「跟著禿子走！」「用念力發大財！」雲林縣雖資源少，物質條件不如都會，但文化視野絶對要走出貧窮意識，韓國瑜要來雲科大對面的人文公園大造勢，很多攤商準備好要發小財了，這都不是壞事，但雲科大作為一所重要的大學，同學不會因要期未考就缺席了，這次要在校門口上課，上一堂不一樣的哲學課，讓雲科大的通識教育緊扣著公民社會的脈動。

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