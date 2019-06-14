獨家》小英勝出 傅崐萁昨晚密會台中藍營要角挺韓？

2019-06-14 07:57

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨初選昨天確定由總統蔡英文勝出，國民黨初選則正戰的火熱，台中市政壇藍營要角昨天齊聚某知名餐廳，主賓則是花蓮縣前縣長傅崐萁，各方猜測應該是為了本月二十二日在台中辦的韓國瑜造勢活動，但相關人士則都相當低調，只表示是老友聚餐。

據了解，昨天晚上的這場餐會，除了傅崐萁外，台中紅派龍頭，前議長張清堂、現任議長張清照、黑派龍頭，前立委顏清標，以及台中市議會多位議員都有到場，而立委沈智慧也特別到場與傅見面。

由於韓國瑜前二場台北及花蓮的造勢，傅崐萁都大力協助，而二十二日在台中七期辦的造勢場，也是由國民黨議會黨團出面租下，尤其是昨天民進黨的初選才落幕，確定由蔡英文勝出代表民進黨參選，傅昆萁特別到台中與國民黨議會黨團聚餐，政壇猜測是否與二十二日的造勢活動有關？

對此，立委沈智慧表示，她的確是全力挺韓國瑜，但這場聚會非她主辦，是國民黨議會黨團的聚餐，她也沒有參加餐會，只是到場跟傅崐萁打個招呼就走了，不便多發言，但沈智慧也說，二十二日的活動一定要辦的很盛大及轟動，因為「民進黨很會選舉」，國民黨要審慎以對，二十二日的活動她會全力配合。

國民黨議員陳政顯昨天被媒體問到則相當訝異，急的表示：只是單純的老朋友很久沒見，大家聚聚。他強調，韓國瑜的造勢場地只是黨團代訂，並非主辦，昨天的餐會大家就是吃飯喝酒，沒有多聊政局。

但也有藍營內部人士表示，地方人士的確很多人挺韓國瑜，只是議員各有各的交情，目前國民黨初選未明朗化，大家也不便「擺太明」，昨天雖說是黨團聯誼，但韓國瑜馬上要在台中辦活動了，傅崐萁特別到場參加昨晚的餐會，目的到底是什麼？大家應該也是心知肚明了。

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