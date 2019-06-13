起底香港特首！ 劉仕傑：失去中心思想多令人憎惡

2019-06-13 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗議示威活動引起全球關注，不過香港特首林鄭月娥仍堅持修訂《逃犯條例》。對此，我外交官劉仕傑質疑，林鄭拿的是香港大學社會學學士，「她怎麼會不懂街上103萬人的怒吼」？劉仕傑也感嘆，林鄭月娥的故事，讓人看到一路靠著苦讀向上的「學霸」成為社會菁英後，如果失去了中心思想，該有多可怕，該有多教人憎惡。

劉仕傑今晚在臉書發文，他惡補了一下林鄭月娥的背景資料，發現她出身貧困，力爭上游的故事簡直是標準模板。林鄭月娥前半生，完美演繹一個窮人家小孩如何靠著苦讀跟自我鞭策，在社會階級中力爭上游；不過，林鄭月娥拿的是香港大學社會學學士，社會學向來傾向左派，念的不外乎是社會運動、勞動、階級這類概念。劉仕傑質疑，「她怎麼會不懂街上103萬人的怒吼」？

劉仕傑也說，林鄭在2017年上任香港行政長官後，其中一項政策就是推出官方臉書跟Instagram帳戶，目的是要加強跟市民的溝通。「今日她怎會突然陷入跟香港市民的平行溝通時空，不解社群媒體上對她的不滿」？

劉仕傑認為，也許這和林鄭深層的菁英父權心態有關，她從社會底層一路爬到香港的頂層，她相信只要服從體制，乖乖聽話，每個人就能過好生活，和她一樣。

劉仕傑說，林鄭自稱是土生土長香港人、犧牲很多，擔心寶貝兒子回香港遭遇不測，這些都沒有說錯，但林鄭忘了，自由的土壤，才是像她這樣的底層階級能向上流動的根本因素。

劉仕傑最後也諷刺：「林鄭月娥的故事讓我們看到，一個一路靠著苦讀向上的學霸，在成為社會菁英後，如果失去了中心思想，該有多可怕，該有多教人蹭（憎）惡。」

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