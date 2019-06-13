柯文哲重申兩岸一家親 王世堅痛批：他是中共的金孫！

2019-06-13 21:50

〔記者楊心慧／台北報導〕中國國台辦發言人安峰山昨用「讚賞」評價台北市長柯文哲對兩岸關係的敘述，今市議員陳重文問到是否仍堅持「兩岸一家親」？柯文哲說：「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」王世堅對此痛批，柯文哲就是中共的「金孫」，「柯文哲被國台辦讚賞，我要是他早就跳樓死一死了！」

柯文哲主張兩岸一家親，先前更稱兩岸事務不是外交、國際關係，而是「有專屬定位的兩岸關係」，安峰山昨公開對此表示「讚賞」。

今天陳重文質詢時問到是否還是堅持兩岸一家親？柯文哲說：「我要再聲明一遍，兩岸一家親是種態度，表示我們還是平和發展，我覺得這沒有涉及政治，是最基本態度，所以應該沒有什麼問題。」陳重文追問未來還會堅持兩岸一家親？柯文哲說：「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」

王世堅受訪直呼：「柯文哲被國台辦讚賞，我要是他早就跳樓死一死了，中共每天都想要併吞台灣，柯文哲獲中共認證，我不客氣的講，柯文哲是中共的金孫啦！」

王世堅表示，現在香港反送中沸沸揚揚，柯文哲還敢這樣，他就是對誰都可以亂講話，對誰都可以批評，就是不敢批評中共一句話，對中共根本是徹底交心，柯文哲這次一定會選總統，他心都交了、腿都抱了能不選嗎？

王世堅說，如果真被柯文哲選上總統，中共可不必花一兵一卒就併吞台灣，很明顯中共藉由柯文哲這種瞎咖，對台灣瞎搞、想瓦解我們台灣，柯文哲太好利用了。

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