中國國台辦「讚賞」柯文哲 陸委會說話了

2019-06-13 17:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲上週接受台視專訪時重申「兩岸一家親」與「五個互相」，並稱台北上海城市論壇行之有年，今年沒道理不辦。中國國台辦發言人安峰山昨天在例行記者會回應，柯文哲積極正面看待兩岸關係，「我們表示讚賞」。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，外界已有評價、陸委會沒有評論。

不過，邱垂正指出，兩岸政策是中央職權，政府向來支持合於規範、秉持對等尊嚴的兩岸城市交流，並認為兩岸交流不應設置任何政治前提和不當干擾。

邱垂正說，面對中共提出「習五條」推動「民主協商」、「一國兩制台灣方案」，陸委會多次提醒地方政府進行兩岸城市交流，應避免呼應中共消滅中華民國的政策主張，或成為統戰工具，應充分反映台灣主流民意，以維護國家主權、尊嚴與整體利益。

邱垂正表示，今年雙城論壇的舉辦事宜，柯市長已對外說明，將派員赴陸與上海方面的磋商，陸委會持續關注相關發展，並與台北市政府保持聯繫，適時提供必要的協助。

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