再談兩岸一家親 柯文哲：我覺得好的應要堅持

2019-06-13 16:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲主張兩岸一家親，先前更稱兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係。國台辦發言人安峰山昨表示對此言論「讚賞」，台北市議員陳重文今在市政總質詢詢問柯文哲是否堅持兩岸一家親？柯文哲說：「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」

陳重文指出，民進黨初選民調出爐，但他覺得民調有點怪，柯怎麼會輸這麼多，對柯來說最好的結果是和賴清德平手，柯會不會對自己抱屈，這份民調究竟是真是假？柯文哲則回答不會抱屈，但針對民調真假，則笑說：「不要問我，我們好朋友你不要問我。」至於怎麼看民調，柯說：「民調就是民調和我們無關」

陳重文表示，若沒加手機反而不會奇怪，但這次民調加入手機，而手機都年輕人，怎麼會輸？是不是因為前幾天國台辦讚賞柯的兩岸立場，因此失去年輕人的支持？柯文哲表示，國台辦昨天才講的，應該沒影響，不過國台辦那個很奇怪，太令人尷尬了。

陳重文詢問，柯現在的立場是否還是堅持兩岸一家親、5個互相？柯文哲說：「五個互相是基本態度，我要再聲明一遍，兩岸一家親是種態度，表示我們還是平和發展，我覺得這沒有涉及政治，是最基本態度，所以應該沒有什麼問題。」至於5個互相，柯文哲表示，五個互相他從2015年到現在的態度都沒變，覺得互相諒解是非常好的態度。

陳重文表示，兩岸一家親是敲門磚，沒有這個敲門磚，雙城論壇沒辦法進行更深的交流，他贊成這個敲門磚，認為上海和台北應該更關注經濟，不要有太多政治，沒有敲門磚就會僵持，未來柯還是會堅持兩岸一家親？柯文哲則說：「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法