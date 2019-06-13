中國國台辦稱逾萬台人報名海峽論壇 陸委會：灌水吹噓

2019-06-13 18:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台統戰平台「海峽論壇」將在15日召開，國台辦發言人安峰山昨天聲稱，已有超過一萬名台灣民眾報名參加今年海峽論壇，規模空前。陸委會副主委兼發言人邱垂正在今天的例行記者會指出，國台辦向來誇大其統戰成果，今年論壇活動已減少，我方參與的團數也在降低，有團體、縣市政府選擇不參加或撤案，但陸方仍刻意灌水吹噓。

邱垂正說，中共在「習五條」後，已開展新一波對台促統融合及極限施壓，強迫我們接受其不當的政治主張，現更利用海峽論壇散播台灣各界赴陸呼應的不實訊息。

邱垂正表示，國台辦昨謊稱論壇超過萬名台灣民眾參與，但據了解，今年論壇活動已減少，我方參與團數也在降低，陸方刻意灌水吹噓，更將未參與台灣團體、學校等列入合辦名單，台大、世新都已對外聲明並未參與，還有團體與縣市政府選擇不參與或撤案。

邱垂正指出，國台辦向來誇大其統戰成果，這是以欺騙企圖來分化台灣，屆時大會召開，更為中共高層釋放政治謊言，以及口惠實不至、無法兌現沒有執行力的政策措施，誆稱取得成果來形塑政策泡沫假象。中共的統戰慣用操作手法，已被我們看穿，台灣民眾也不會相信。

邱垂正說，鑑於海峽論壇的統戰性質迄今不變，且一再操弄歸責我方的伎倆，政府有必要針對可能涉及北京倡議民主協商及一國兩制台灣方案的活動，嚴加密注，強化我既定政策跟管理作為，以維護國家主權、民主體制，防範中共對台惡質操作。政府也要提醒有參與的國人，要留意中共的政治圖謀，遵守相關交流規範，重視社會觀感。

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