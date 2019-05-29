中國國台辦批騙選票 陸委會回嗆：威嚇干預適得其反

2019-05-29 22:02

〔記者鍾麗華／綜合報導〕蔡英文總統多次表示，中國屢屢打壓台灣，恐讓2020大選成為台灣最後一次選舉。對此，中國國台辦發言人安峰山在今天例行記者會說，民進黨及其當局領導人煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗，來騙取選票。陸委會回嗆，過去以來中共試圖在我選前威嚇干預、滲透分化，企圖影響投票結果，都已經證明適得其反。

安峰山稱，每逢選舉，「民進黨及其當局領導人總會利用煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、激化矛盾衝突、惡化兩岸關係，採用故意衝撞的『碰瓷』手法來挑釁和激怒大陸，以此製造恐怖、恐懼和仇恨來騙取選票，這是他們慣用的套路。」

被問到美國打出「台灣牌」，安峰山說，「台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉」，還警告台灣「把寶押在外國勢力身上是靠不住的」、「任何挾洋自重，在國際上離間生事，升高兩岸對抗和製造同胞敵意，惡化兩岸關係，這樣的分裂行徑最終都會自食惡果」。

對此，陸委會強調，國台辦刻意利用其官媒喉舌在記者會提問，發表對近期兩岸關係不符事實的錯誤看法，更批判我政府民主防衛政策，只是凸顯北京當局自知在「習五條」後的對台文攻武嚇不得人心，而採取莫名歸責台灣的作法，根本不值一評。

陸委會表示，中共倡議的「一國兩制」在台灣沒有市場，「武力犯台」叫囂恐嚇台灣，我們沒有畏懼，台灣也將更積極地與美國等國際社會發展正常關係，共同抗拒中共「非和平、非民主」的行徑。也再次奉勸中共當局認清一個事實，全世界不會有人接受其以「一國兩制」霸凌台灣，強迫台灣接受的野蠻行徑。

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