中國擬設一國兩制博物館 陸委會斥「對台統戰基地」

2019-05-29

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國今年初提出「習五條」、倡議「一國兩制台灣方案」，最近還規劃要在北京設立「一國兩制博物館」，據港媒報導，「一國兩制博物館」籌備座談會廿五日在中國東莞舉辦，主辦方透露，將內設香港館、澳門館、台灣館，在未來的籌備工作中，也將邀請台灣專家參與討論。對此，陸委會表示，這實質上就是假博物館之名的對台統戰基地，國人若參與陸方籌劃，恐有違法之虞，將由主管機關依具體情節審認。

「國人若參與籌劃 恐違反兩岸條例」

據港媒介紹，「一國兩制博物館」通過活化北京城區的老舊廠房，建立一國兩制文化創意產業園，集合港澳台產品的展示窗，打造港澳台文化長廊為一體的新型文化旅遊區。同時博物館將全面系統地介紹香港、澳門回歸，展示一國兩制在港澳的成功實踐經驗，「使一國兩制得到包括台灣同胞在內的更多的人從認識到認知，最終到認同。」

南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵在籌備座談會上表示，博物館成立後，也必然會成為未來港澳台各界人士到北京參訪時，必去的「重要愛國教育基地」。澳門理工學院教授楊允中也認為，建設「一國兩制博物館」這個展覽教育基地，有助於宣傳「一國兩制」的優越性。

陸委會表示，所謂的「一國兩制博物館」，實質就是假博物館之名的對台統戰基地，展示一些錯誤的資料文物，成為未來交流活動的洗腦行程，台灣人民絕不會相信與被蒙蔽。今日香港及新疆、西藏的治理情況都清楚顯示，中共的政治體制充滿缺陷而且不得人心，對於外界毫無吸引力，籌劃「一國兩制博物館」作為統戰拉攏的宣傳樣板，凸顯其對台操作欺騙手法的荒謬與可笑。

陸委會指出，國人倘參與陸方籌劃，而擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸條例之虞，至於個案是否違法，將由主管機關依具體情節審認。此種刻意設計消滅台灣的統戰平台，奉勸國人切勿輕易參加，也呼籲國人赴陸應留意我方相關法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱。

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