年產值500億元 政府打造台灣5G競爭力

2019-06-13 17:09

〔記者李欣芳／台北報導〕5G明年進入商用階段，行政院科技會報辦公室今天表示，未來4年政府將投入新台幣204億餘元，積極推動「台灣5G行動計畫（2019-2022）」的各項措施，在聚焦原則下，以鬆綁、創新、實證、鏈結等精神，逐步落實各部會施政項目及各階段具體目標，打造我國在5G世代的數位競爭力。

科技會報辦公室今天向行政院院會報告「台灣5G行動計畫」，強調這4年的計畫，將培育應用人才4000人，以及10個成功新創團隊，年產值達500億元。

科技會報辦公室表示，國際上已有美國、韓國、日本、中國、英國、愛爾蘭等國陸續釋出5G頻譜，為推動我國與國際同步進入5G世代，政府早已著手規劃5G頻譜釋出方案，將於中頻段及高頻段同步釋出足夠頻寬，供發展5G創新服務使用，目前政府已完成1800MHz、3500MHz、28000MHz等第一波釋出頻段之預公告作業，正加緊進行頻譜整備及釋照競價準備等事項，將儘快完成第一波5G頻譜釋出程序，與國際接軌。

政府未來將帶領各界把握5G契機，以5G行動計畫之「鼓勵5G垂直應用場域實證」、「建構5G新創應用發展環境」、「完備5G技術能量及資安防禦能力」、「規劃釋出符合整體利益之5G頻譜」、及「調整法規以創造5G發展有利環境」等5大主軸措施，積極推動我國5G產業發展，打造台灣為適合各式各樣5G創新應用的發展環境，藉以實現產業創新、驅動區域發展，並打造智慧生活。

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