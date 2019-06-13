港府推送中惡法有何問題？ 洪慈庸7關鍵字突破盲腸！

2019-06-13 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近來強推修訂送中惡法《逃犯條例》，逼得103萬民眾上街遊行、數以萬計人民聚集立法會外抗議，港警發射催淚彈、橡膠子彈等壓制，雙方引爆流血衝突，全球震驚不已，並設法聲援在前線奮戰的港人。不過，也許有人會問，「逃犯送中條例有什麼問題？」時代力量立委洪慈庸同名粉專發文直言，「中國司法不獨立就是問題」。

洪慈庸在文中表示，中共總書記習近平2月曾宣布「絕不能走司法獨立的路」，當時習稱「要做國際社會的引領者」，讓國際社會「退避三舍」、擔心在港經商國民恐受影響，且德國也準備審視與香港的引渡協議。洪認為，「香港自治一旦侵蝕，渡港就等於渡中」。

洪慈庸在文中指出，「在中國，政府想定你什麼罪名你就是什麼罪，不是『別去犯法就沒事』」。洪提到，因中國司法是「為政府的利益服務」，而非替人民的權益服務，加上「不為港人發聲」的港府，「一國兩制已是泡沫，『把關移交』也早形同虛無」。

洪慈庸在文中呼籲，台灣人仍有選擇權，「可以選擇不走上謊言和人權倒退的路」，但若選擇相信「親中」政治人物，「我們也終將退到退無可退，只是時間問題」。

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