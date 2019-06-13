彭博：習近平違背「一國兩制」承諾 開始清算香港

2019-06-13 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府強推《逃犯條例》修正草案，百萬香港人走上街頭抗議。《彭博》分析，中國國家主席習近平上任以來不斷集中權力，在中國經濟強盛之後，不信守「一國兩制」的承諾，開始清算香港，稱香港正面臨生存威脅。

《彭博》刊登洛伊國際政策研究所研究員、《金融時報》前記者白傑明（Ben Bland）的文章「香港的清算時刻」，指1997年英國將香港的控制權移交給中國時，北京承諾香港至少可以維持50年的獨立司法制度、民主自由和高度自治，這種「一國兩制」方案奠定了香港成功的基礎，因為容許香港獨立的地位，以世界貿易組織會員的身分，保持進入全球市場的機會。但是習近平成為自毛澤東以來，權力最大的中國領導人，嚴重威脅到香港的自治權。

文中指出，這次香港人上街頭遊行，是抗議香港法律體系受到削弱，但另一項原因是香港的法治和自治權近年來受到一連串的壓迫。在過去幾年內，中國明目張膽違反「一國兩制」，取消香港立法會議員資格、取締民主黨、監禁民主示威領導人、驅逐《金融時報》記者，以及銅鑼灣書店事件，讓西方國家政府警告香港全球金融中心的地位處於危險之中。

《彭博》認為，香港現在夾在一個中國共產黨和以自由民主原則為基礎的世界之間，《逃犯條例》修正草案的爭議引起民眾的關注，了解兩種截然不同的政治和法律制度似乎無法整合。現在香港正在面臨清算的時刻，如果修正草案通過，投資人、企業、記者和非政府組織無法再將香港視為安全的地方。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法