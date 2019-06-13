韓稱中華民國「地區」 他批：古往今來首位、國格粉身碎骨

2019-06-13 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨稱港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，其中「中華民國地區」引起議論。今稍早高市新聞局長王淺秋回應「又是黑韓無上限」，韓本人則澄清是口誤。對此，時代力量立委徐永明同名臉書粉專發文表示，韓古往今來第一人，中華民國降格為地區，讓國格『粉身碎骨』。」

徐永明在文中指出，韓昨回應反送中議題時，「使用『中華民國地區』指稱我國」受到外界批評，「沒想到，高雄市新聞局長出來嗆說，這是《兩岸人民關係條例》的定義，外界不要扭曲」。但查遍該條例，從頭到尾沒有『中華民國地區』，頂多是台灣地區」。

徐永明在文中認為，韓大概是「古往今來第一人」，將中華民國「降格為地區」的政治人物，「歷史可記上一筆」，並稱香港反送中讓柯、韓「現形」。徐解釋，韓先前在凱道活動時曾說為中華民國「粉身碎骨在所不惜」，但昨「配合北京在香港的大鎮壓，韓國瑜也同時讓中華民國從國家降格為地區，可以說接近粉身碎骨、毀滅國格了」。

至於柯，徐永明在文中提到，柯雖見證港一國兩制失敗，「但至今仍不敢向北京反對『一國兩制台灣方案』」，徐直言「只能說韓、柯的表現，都不夠格當台灣總統」。

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