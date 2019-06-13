計票開始！民進黨總統初選民調10:30開封

2019-06-13 10:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調已於12日晚間10時執行完畢，今天上午10時30分進行開封，計算結果，並有蔡賴陣營代表現場見證，初選結果預計中午出爐。屆時，中央黨部將召開民調結果發布記者會進行說明。

由於此次總統初選有行政院前院長賴清德挑戰現任總統蔡英文，攸關蔡總統能否爭取連任，對於民調結果，黨內嚴陣以待，更關注後續黨內整合議題。

民進黨主席卓榮泰今於臉書發文表示，但無論哪一位勝出，下一階段更重要的整合才正開始，包括五人小組在內更多更多關心台灣未來的前輩、先進同志、社會領袖，甚至基層黨員、支持者，都必須一起加入『+』號的大團隊；挺英的立委王定宇昨也說「內戰結束，準備一致對外！」

蔡英文總統及行政院前院長賴清德爭取民進黨2020總統提名，分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，並採手機、市話民調各半。

民進黨規劃10日至14日，晚間6時至10時執行民調，因民調進行順利，提前完成所須民調樣本數，昨晚10點就執行完畢，今10時30分開封計算結果，民調結果預計今中午揭曉。人選出爐後，6月19日中執會公告2020民進黨總統提名人名單，正式完成提名程序。

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