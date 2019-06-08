政見會結論》賴清德：球賽輸掉恐怕犧牲所有球員努力

2019-06-08 16:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦總統初選電視政見發表會，前行政院長賴清德指出，大家都知道他是棒球愛好者，一場球賽，最大價值就是贏得勝利，也就是說，球團不會講說「派出最強投手當作是背叛團體」，今天如果拘泥於這樣的想法，最後球賽輸掉，恐怕也犧牲所有球員努力。他肯定蔡總統2008年帶領民進黨，但2018年（選舉）人民已經作出決定，這種狀況下，要不要錯過這個良機，若錯過，重返執政價值將當然無存，過去大家努力毀之一旦。

賴清德在結論時說，他要感謝收看這場電視政見會的朋友，他二十幾年來，一直希望，跟大家一起為台灣而努力。他要感謝台南市民和各界，讓他一個鄉下小孩可以為國家社會努力。

賴清德也感謝蔡英文總統2008年帶民進黨重返執政，但不諱言，2018九合一選舉，的確遭受空前困難，這樣狀況下，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，一定要勇敢掌握接力賽智慧，不然2020輸掉後，總統剛剛談到的執政價值，或是執政成果，都會毀於一旦，所謂1+1>2，到底第一個1是誰來代表？

賴清德說，大家都知道他是棒球愛好者，一場球賽，最大價值就是贏得勝利，也就是說，球團不會講說「派出最強投手當作是背叛團體」，今天如果拘泥於這樣的想法，最後球賽輸掉，恐怕也犧牲所有球員努力。

賴清德說，他肯定蔡總統2008年帶領民進黨，但2018年（選舉）人民已經作出決定，這種狀況下，要不要錯過這個良機，若錯過，重返執政價值將盪然無存，過去大家努力毀之一旦。

賴清德說，未來他一定是一個守護民主、保障大家的總統，他出身貧困環境，在基層長大，接觸的不是勞工就是農民，未來他會是一個傾聽民意深入基層的平民總統。

賴清德也表示，他受到醫學訓練，每天都面臨不同病人的病況，有積極行動力，還要有跨科部合作精神，未來他一定是一個有領導能力，解決問題，具有執行力的總統。

賴清德也強調，他過去擔任台南市長期間，不僅自己沒有任何案件，他的同仁也沒有任何案件。他之前拜訪陳定南基金會，就曾說自已「清出於南」，賴清德的「清」，陳定南的「南」。他也為了對抗黑金地方議會，堅決推動地方黑金改革。他擔任總統，一定是清廉、勤政、愛鄉土的總統。

賴清德說，民進黨每個階段都有不同的使命，第一階段，最早期是追求民主，打破威權體制；第二階段是鞏固民主，落實民主生活；現在已經到第三階段，面臨中國威脅，必須要守護民主，要跟國際社會共同合作，把我們的民主推到中國去，讓中國人民享受民主制度。不僅可以對台灣，提供安全環境，也可以得到長遠兩岸和平，希望大家可以支持我，可以完成歷史性工作。

在外交部份，賴清德說，現在美國已經發動美中貿易戰，本質上就是要爭取世界第一，日本、澳洲、英國、德國，台灣需要有領導能力，敢站在台灣立場的總統，爭取台灣最大利益。

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