政見會結論》蔡英文重申「1加1大於2」 盼2人合作贏得勝利

2019-06-08 16:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨總統初選政見發表會今登場，雙方經過一番論戰攻防後，總統蔡英文在發表結論時向對手賴清德強調，敵人不在這個講台上，更不是黨內初選中不同立場的支持者，她仍相信「1加1大於2」，希望2人一起合作，「為民進黨、為了台灣，我們放下個人，團結面對，贏得勝選！」

蔡英文指出，在下一任總統任內，世界局勢將會急遽變化，加上中國的威脅跟滲透，台灣的國家安全將面臨複雜的挑戰，需要一個有國家安全經驗的總統來帶領。此外跨國的供應鏈也正在改變，台灣的角色會越來越重要，機會隨時都會來，但也是稍縱即逝，領導人要掌握機會、累積籌碼，在機會來的時候，就要開始啟動對美的FTA談判、對CPTPP的談判，還有跟其他國家雙邊貿易的談判，這個時候需要一個有國際視野、能夠精準掌握國際局勢、熟悉國際談判實務的領導人。

蔡英文表示，她就是台灣在現階段及下一個階段最需要的領導人，她有足夠的歷練與抗壓能力，可以堅定守住國家立場及獲得國際信賴，也因此台灣在國際社會上，再也不會如一些在野黨人士所說是「麻煩的

製造者」或「問題的來源」。

蔡英文強調，在今天的國際社會裡面，大家都覺得台灣是區域和平穩定的貢獻者、世界上良善的力量及可以信賴的夥伴，也因為如此，所以亞東關係協會在她任內改名為台灣日本關係協會，而北美事務協調委員會也在前幾天改名為台灣美國事務委員會，此外美國在她任內通過很多友善台灣的法案，也持續軍售台灣最先進的武器，歐盟跟歐洲的國會對台灣也有更多的支持跟交流，在WHA的大會上也有更多朋友替台灣發言。

蔡英文也提到，新南向政策從不被看好，到今天所有新南向國家都想積極爭取台灣的投資，今天看起來新南向政策其實是一個非常前瞻性的作為。在邦交國的合作計畫上，已從過去的單向給予變成現在的雙向合作，更重要的是我們跟主要國家可以一起合作投資盟邦，我們跟美國共同投資巴拉圭就是最好的代表。

面對中國，蔡英文則強調她的立場很明確，就是要維持兩岸的穩定，我們不挑釁，但是基本立場是要堅持我們的主權，在關鍵時刻絕對不會含糊，不會讓中國有誤判，也不會讓國際社會有誤解。

蔡英文說，2008年她剛接任民進黨黨主席的那一刻，她站在台上，知道自己的責任很重，也有承擔責任的準備，她不知道民進黨可否在廢墟中站起來，但那個時候是民進黨全黨最團結的時候，「我們克服了困難，我們從廢墟中站起來，我們沒有讓對手看不起！」

蔡英文進一步表示，這11年來她跟民進黨休戚與共，困難的時候她沒有離開，也沒有逃避困難，她是勇敢的面對，也希望能夠帶領大家度過重重難關，讓我們的國家可以更強大、我們的價值可以被實踐。民進黨從來都不是因為一次失敗而失志的政黨，去年11月24號的選舉，選民確實給了民進黨一個警訊、一個教訓，但是選民要民進黨檢視的是腳步跟順序，是施政跟人民期待之間的差距，「我們的政策方向、價值沒有錯，我們一定要檢視，一定要反省，但不表示我們要放棄我們的價值。」

蔡英文說，身為執政團隊的一份子，任何人都沒有理由選擇放棄，或是否定過去3年執政的堅持跟努力，為了改革民進黨付出了代價，但是執政3年的成績已漸漸展現出來，支持者對於2020年勝選也越來越有信心，她要感謝蘇貞昌院長在前兩任閣揆的基礎之上，這幾個月來讓人民施政有感，當政績被看見，需要的不是自我否定，而是要凝聚不能輸的意志力來團結勝選。

蔡英文也強調，今天站在這裡捍衛的不是她個人的權威，而是要捍衛民進黨執政的價值與黨員、支持者對台灣的堅持，也包括清德兄1年4個月行政院長任期的執政。她也要再次誠懇地跟清德兄說，敵人、對手不在這個講台上，更不是黨內初選中不同立場的支持者，我們要團結每一個在現場的人、每一個在電視機前面或網路上關心民進黨、關心台灣的人，我們要團結一致、守護民主、捍衛執政及捍衛改革，我們要守護台灣。

蔡英文最後提到，從2008年到2016年，證明蔡英文是最能夠團結民進黨從困境中走出來的人，在國際情勢變動中，蔡英文也能夠在變局中帶領台灣走向國際，讓台灣不孤單，讓台灣成為世界的台灣。對於2020，她不能說只有她才能贏，而是我們要一起贏，她相信1加1絕對大於2，因此她也要跟清德兄說，這一局他們兩人的態度最重要，她過去曾經說過，現在要再說一遍，她願意一起合作，為民進黨、為了台灣，放下個人，團結面對來贏得勝選。

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