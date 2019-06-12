民進黨總統初選民調結束 明天10:30開封

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調10日開始執行。民進黨中央今晚稍早說，總統初選民調已於今晚10點執行完畢，預計明天10點30分開封，計算結果，並會召開民調結果發布記者會。
蔡英文總統及行政院前院長賴清德爭取民進黨2020總統提名，分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，並採手機、市話民調各半。
民進黨規劃10日至14日，晚間6點至10點執行民調。民調進行順利，提前完成所須民調樣本數，今晚10點就執行完畢，預計明天上午10點30分開封計算結果，民調結果可望明天中午揭曉。
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〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調10日開始執行。民進黨中央今晚稍早說，總統初選民調已於今晚10點執行完畢，預計明天10點30分開封，計算結果，並會召開民調結果發布記者會。
蔡英文總統及行政院前院長賴清德爭取民進黨2020總統提名，分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，並採手機、市話民調各半。
民進黨規劃10日至14日，晚間6點至10點執行民調。民調進行順利，提前完成所須民調樣本數，今晚10點就執行完畢，預計明天上午10點30分開封計算結果，民調結果可望明天中午揭曉。
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