民進黨總統初選民調結果 卓榮泰：明中午出爐

2019-06-12 14:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調今天進入第三天，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪指出，初選結果應會在明天中午出爐，今天晚上民調就會完成。他並喊話，希望支持者冷靜、理性，不要過度表達自己的不當意見，這樣會把不當的行為，算在參選人身上，非常不值得。

民進黨總統初選民調訂於6月10日至14日執行，若提早完成所須民調樣本，可能提前開封。

卓榮泰今表示，這兩天，他分別在台北與中部地區民調公司監看，一切進行順利，雙方陣營觀察員代表也很仔細聆聽。但還是有聽到少數在訪問中，或許誤會、傳言、溝通不夠清楚，黨部對此非常重視，在明天資料開封後，針對一些比較具體個案會詳細進行查驗，若有需要，也會全面擴大查驗，一定讓結果是公正、得到大家信可。

針對有吳姓網友稱接到民調電話，但題目選項卻排除賴清德選，卓榮泰說，黨部非常重視，黨秘書長羅文嘉已親自與吳姓網友通過電話，他也私訊給吳姓網友，已經知道這通電話出自哪裡（指民調執行單位），會就該案做清查，若當中有任何質疑需要擴大清查都會執行。

卓榮泰接著喊話，民調執行最後一天，希望大家冷靜、理性，「熱心的朋友很多，但不要過度表達自己很多不當意見，這樣會把不當的行為，算在參選人身上，這樣非常不值得。」兩名參選人至今維持很好的風度及高度，支持者及主要樁腳在言行上要注意，未來還有半年的選戰要打，大家應該彼此同行。

此外，賴營日前指有媒體在民調期間公布媒體所做民調，可能造成不公平。卓榮泰說，民進黨在這3天中都未對外公布任何數字，媒體各自做專業上的執行，與黨部的調查沒有關係，候選人也不用因此情緒受影響。

媒體詢問，行政院前院長賴清德今再撇「金孫」稱號，指不要說金湯匙，或銀、銅湯匙，他連鐵湯匙都沒有，是否影射對手總統蔡英文？卓榮泰說，他完全不覺得，任何人在講自己的行為，就不要影射到是在比較別人，這是在講自己的心情。祝福兩人保持最好體力，維持最好情緒，明天靜待結果。

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