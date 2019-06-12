民進黨6/19開中執會 正式公告總統提名人名單

2019-06-12 16:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選預計明天中午結果出爐。中常會今天通過下週三（6月19日）召開第十八屆第十三次中執會，正式公告2020民進黨總統提名人名單。

民進黨中常會今天也邀請中華經濟研究院經濟法制中心副主任顏慧欣，以「美中經貿對抗發展動向及影響因應」為題專案報告，發言人李明俐會後轉述，民進黨主席卓榮泰於會中裁示，感謝中經院顏慧欣博士針對美中貿易戰的最新情勢，以及對台灣還有台商的影響，在常會中做了詳盡的分析。

卓榮泰說，美中經貿戰可能陷入長期對抗的局面，形成新的國際經貿秩序，對台灣經濟以及台商的全球營運造成衝擊，但同時也會帶來新的契機。全球供應鏈重組、台商回流，將為台灣經濟注入一股新的投資動能，也會加速台灣經濟的蛻變升級。

卓榮泰說，事實上，自民進黨上任以來，一方面積極推動5加2產業創新計劃，大力排除投資障礙；另一方面，啟動新南向政策，並爭取台灣參與CPTPP、印太經貿合作體系，深化台灣經貿的全球布局。因為我們深信，唯有持續強化自身的競爭優勢，建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位，才能讓衝擊降到最低。

卓榮泰指出，3年來政府大力推動經濟轉型，打造更優質投資環境，已經逐漸開花結果，回台投資成為許多台商的最佳選項。今年初開始推動的「歡迎台商回台投資方案」，目前通過審查的投資金額已達3690億元。

卓榮泰說，國安會及行政團隊早在去年3月，已開始召集會議研商，擬定因應戰略。目前在參選國民黨總統提名的參選人中，有人才提出要召開相關會議的主張，顯然是對政府已經在運作中的因應機制毫無所悉也欠缺關心。

卓榮泰說，請中央黨部文宣部及網路部加強相關政策的宣傳，以擴大民間參與的能量，讓政府的施政發揮最大的效果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法