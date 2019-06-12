網宣傳民調支持韓 賴辦：圖卡非賴辦製作

2019-06-12 12:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對網路傳播民進黨總統初選電話民調宣傳圖卡，其中有關「蔡英文、柯文哲、韓國瑜」之選項題要求支持者選擇韓國瑜，民進黨今重申，禁止宣傳回答民調問題時，回覆支持非民進黨之參選人。行政院前院長賴清德陣營則說，該圖卡絕非賴清德辦公室所製作，他們從未有教導支持者選擇國民黨參選人的所謂「教戰」圖卡。

民進黨發言人李明俐表示，根據6月3日電視政見會工作會議，雙方陣營針對初選民調注意事項達成之結論，禁止教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；也禁止向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回覆支持非民進黨之參選人。

李明俐表示，黨中央再次請雙方陣營呼籲支持者，不要散播這樣的圖卡影響黨內團結。她並轉述，民進黨主席卓榮泰今日稍早也強烈要求，雙方陣營支持者，請停止對參選人的情緒傷害與意圖影響民調結果的任何指控，無論支持誰，都不能傷害另一位參選人。請支持者們克制，要跟得上參選人的堅持，不要壞了參選人的招牌。

賴清德行動辦公室發言人李退之今表示，此類圖卡不但違反民進黨總統初選民調之相關規範，亦絕非賴清德辦公室所製作，賴清德辦公室也從未在網路傳播類似內容的圖卡，請有心人士勿再渲染。

李退之表示，民進黨初選活動進行以來，賴清德辦公室都遵守黨中央的規範，沒有製作過攻擊對手陣營的圖卡，也從未有教導支持者選擇國民黨參選人的所謂「教戰」圖卡。

李退之也呼籲支持者，不要自行製作不合規定的圖卡，也不要在網路散佈傳播，以免賴清德被栽贓抹黑誣指違反規定，黨內初選即將完成，全黨同志以及支持者還是要團結努力，為贏得大選而努力。

卓榮泰今也在臉書發表第10篇「初選心情日記」，請綠營支持者停止對參選人的情緒傷害，及意圖影響民調結果的任何指控，「這裏需要乾淨的天空」，卓並三次強調「這是要求，不是拜託！」

卓榮泰對綠營支持者喊話，「無論您支持誰，都不能傷害另一位！無的放矢，只會讓颱風、亂流更強！「柱啊腳」要跟得上參選人的堅持！「支持者」更不要壞參選人的招牌！」「我們需要柔軟的砂土，才能將兩座堅強的堡壘凝結在一起；不要再給我尖銳的刺刀，那是抵禦外侮用的！」「你我，是可以叫出名字的兄弟姊妹，是可以熱情相擁、促膝長談的一家人！放下吧！這一路還要繼續同行！」

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