韓國瑜再發聲明談反送中 黃捷：沒止血、讓人民更淌血

2019-06-12 23:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜傍晚再發聲明談香港反送中運動，措辭比先前稍微強烈，時代力量高市議員黃捷直言，這聲明沒止血、卻讓人民更淌血，台灣基進黨發言人陳柏惟則說，老是發這種兩面手法的聲明，新聞局乾脆改為收拾殘局。

韓國瑜傍晚對反送中運動再發聲明，他「鄭重呼籲香港政府」，在無法達到香港社會多數共識之前，應該暫緩立法程序，先加強溝通與對話。

他說，民主制度的真諦，就是重視人民的訴求，唯有溝通與對話，才能夠化解目前的衝突和對抗，香港政府應該用積極的態度，來化解民眾的擔憂和恐懼；對於香港因為修訂逃犯條例，而造成香港百萬民眾上街遊行，今日再度爆發激烈的警民流血衝突，個人表示高度的關注。

韓國瑜指出，如果此一抗爭持續㫒髙，對於可能引發的罷課，罷工與罷市，個人也表達憂慮，因為此一情勢如果不斷惡化，不但將影響到香港人民的福祉，也會衝擊到台、港經濟與人民的權益。

但韓國瑜也再次提及，對於當前兩岸路線的三點堅持：支持九二共識！反對台灣獨立！不接受一國兩制！

民進黨高市議員邱俊憲提醒高雄市長韓國瑜，一個高雄市民選市長，應該向中國表達一個很嚴正的譴責。

台灣基進黨發言人陳柏惟嗆聲韓國瑜，如果願為中華民國粉身碎骨，至少該對共產黨政府有一個態度，別老是用兩面手法發聲明，這樣該脆把新聞局改名「收拾殘局」。

時代力量高市議員黃捷說，韓國瑜對於香港處境完全沒有要關心，相關聲明不只沒止血，還讓人民心裡淌血。

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