反送中》韓國瑜避談 徐永明怒嗆：投降的政治人物

2019-06-12 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾走上街頭，發起「反送中遊行」捍衛民主，在高雄求學的香港學生今（12）日也在高雄市文化中心發起「反對逃犯條例」集會，但高雄市長韓國瑜面對媒體提問此事卻再度避答，讓時代力量立委徐永明傻眼表示「韓國瑜已經醜三」。

徐永明在臉書發文表示，韓國瑜面對「反送中」議題的表現，第一次表示不知道、不曉得，接下來的6點聲明不知所云，第三次被問到高雄港生「反送中」集會再避談，已經「醜三」，即使事後會派代表關心，但不敢表態根本是心裡有鬼，乾脆直接支持港府政策，還能和柯文哲一拚北京的關愛，得到國台辦的讚賞。

他表示「送中條例」通過與否，除了象徵香港「一國兩制」的破產，更牽涉到過境香港的台灣人自由安全，如果韓國瑜還沒當總統就不敢發聲捍衛權益，若有天解放軍兵臨城下，韓國瑜就是那位「喊投降、不知道」的政治人物。

後來韓國瑜在臉書也發布聲明表示自己對反送中遊行有高度的關注，期待香港政府能用溝通和對話來化解民眾的不滿，也重申對於兩岸路線的3點堅持，反對台灣獨立。

徐永明臉書貼文：

韓國瑜臉書貼文：

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