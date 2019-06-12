港媒曝反送中群眾對台人喊話：別讓韓國瑜當選！親中都是騙子！

2019-06-12 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動越演越烈，今天香港更發起罷工罷課包圍立法會，阻止極具爭議的《逃犯條例》修訂草案進行二讀，而昨晚立法會附近就已經聚集大批民眾守在現場，當晚香港也派出大批警力防堵。據悉，昨晚有港人發現台灣女記者，紛紛讓路讓女記者好拍攝現場畫面，並喊話「不要讓韓國瑜當選！」

台灣資深媒體人黃創夏今天在臉書上分享了「BuzzOrange報橘」的報導，內文據港媒《立場新聞》轉述當晚（11日）民眾的所見所聞，警方只要看到聚眾的年輕人，便會上前盤查搜身，此舉也引起四周民眾指責「警察濫權」，現場一度混亂。

而當時一名來自台灣的女記者高舉著手機想拍攝，但因為太擠進不去人群當中，恰巧有香港人發現了這名拿著台灣某電視台mic牌的女記者，「是台灣記者！」馬上吆喝著眾人讓路，而現場民眾得知有台灣記者在現場，紛紛喊話： 「來看看一國兩制吧」、「不要讓韓國瑜當選 ，不會發大財」、「凡是親中的都是騙子」！

黃創夏文末感慨：「這才叫血脈相連丶唇亡齒寒的情感！」網友則紛紛留言，「香港人看清楚禿子草包的嘴臉，只會舔共舔中聯辦」、「香港反送中活動給台灣人上了重要的一課，台灣決不可以成為下一個香港」、「一定不會讓韓當選 親中舔共滾出去！」

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