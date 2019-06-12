諷刺！嗆台美另有目的 中共官媒：最關心香港的是中國

2019-06-12 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗議行動引起全球矚目，緊鄰香港的台灣人民更是十分關注後續發展。對此，中共官媒《環球時報》今日刊登的文章卻宣稱香港是「中國身上的一塊肉」、「最關心香港命運的就是中國社會」，至於台灣及英、美等大國，都是「另有目的」。不過對於「反送中」遊行，日前才傳出中國領導人習近平要求解放軍南部戰區和駐港部隊待命的消息。

《環球時報》今（12日）以「內地社會比任何外部勢力更盼香港好」為標題發文，痛批香港反對派「不斷宣揚北京要打壓香港社會的基本價值，想把香港變得和內第一樣」，文章表示，這種說法與「一國兩制」的基本精神南轅北轍，「不知道那些反對派人士的危機感從哪裡來的」，甚至強硬表示「他們在嚇唬香港的一些市民」。

文章指出，香港是中國身上的一塊肉，香港的好壞與中國息息相關。除了香港社會之外，「這個世界上真正最關心香港命運的是中國內地社會」。文章批評，香港一些力量被西式鼓勵政治對抗的制度影響，「耽溺於政治遊戲而不可自拔」，搞得香港政治動盪，造成內傷。

文章表示其他各國關心香港都是別有用心，痛批「台灣當局巴不得香港衰落，以證明它『拒統』是正確的」；「美國最關心如何把香港變成對北京施壓的新槓桿，如何用香港事務找中國的麻煩」；至於英國「如果香港比被英國殖民時更好，倫敦會舒服嗎」？

文章威脅，一旦香港失去秩序，社會大亂，搞激進政治的人可以用機會主義的方式改變自己的收益；西方政客則會幸災樂禍，「那種情況下損失最大的，將是香港市民們，他們將失去自己的人生」，文章最後也呼籲，「一國兩制」是新事物，遇到各種問題都要依法協商，千萬不要衝動，「不能被人帶向極端」。

根據先前《博訊網》報導，消息人士透露，習近平與其核心幕僚們觀看了香港示威的「盛大場面」片段，習神情凝重，對香港局勢深表憂慮，並且首度發聲「香港局勢有失控的危險」。此外，「南部戰區和駐港部隊已經嚴陣以待，全面應對香港可能出現的各種狀況」。而「黨指揮隨時待命」，一直是中南海對付國內外重大突發事件的最高指令。

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