抗爭升級！反送中「香港眾志」包圍立法會 號召民眾留守

2019-06-09 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（9）日百萬人走上街頭「反送中惡法」，抗議港府訂於6月12日強渡《逃犯條例》，未來中共可以恣意將嫌疑犯移送中國受審。晚間香港社會運動型政黨「香港眾志」發表聲明宣布運動升級，發起「堵截立法會」，欲將民意轉化成實質壓力。

據「香港眾志」聲明指出，受到中聯辦擺布操弄，香港政府執意於6月12日讓《逃犯條例》修訂繞過所有議會民主程序，直送大會審議，簡直讓香港自由、一國兩制如「高速駛向懸崖的列車」，落下深淵。

因此，「香港眾志」決議發起「堵截立法會」行動，呼籲遊行市民踏出「抗命」的一步，將百萬民意轉化成實質壓力，非暴力佔領讓政府別無餘地，必須停止審議、撤回惡法。

「香港眾志」呼籲遊行市民群聚於香港金鐘添美道的立法會外，支援留守的眾志成員，直到行政長官林鄭月娥、保安局長李家超回應群眾要求，撤回惡法。

聲明最後提到，自「雨傘運動」以來，香港市民以行動爭取改革的信心受到打擊，但他們仍然相信，非暴力抗爭仍是「阻擋強權、撕破謊言」的利刃，並呼籲香港市民共行同步，「一起扭轉待宰的命運」。

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