全國首例！桃園市議會通過夾娃娃機自治條例

2019-06-12 16:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會臨時會今天二、三讀修正通過，議員舒翠玲提出「自助選物販賣事業管理自治條例」，原來要求店家必須距離幼兒園、國小、國中、高中等學校100公尺，經三黨團協商後修正為50公尺，並將幼兒園、高中排除，另自治條例通過後於半年後實施，也改為1年，目前桃園市登記有案的938家業者共有50家受到影響。

該自治條例除要求距離國中、小50公尺以上，違反者可處3到10萬元不等罰款，另營業場所不符合都市計畫相關法規、陳列商品不符規定，可處6千元到3萬元不等罰款，違反上述兩項規定得限期改善，屆期仍未改善得按次處罰。

市長鄭文燦表示，將夾娃娃機納入規範管理是比較好的方式，未來，包含經發、警察、社會、衛生、法務等單位成立聯合稽查小組，而且會以密集的頻率確保夾娃娃機商家品質。

據悉，市府經發局評估若本案若按照舒翠玲版本，桃園市938家業者，將有450家受到影響，因此透過議會三黨團協商出50公尺版本；臨時會審查本案時，包含國民黨團書記長梁為超、無盟總召李家興都提到三黨團協商結果，並指出，鑑於電子遊藝場管理條例，對於店家要求也不過是距離學校50公尺，因此將距離調降為50公尺，另自治條例通過後於半年後實施，也改為1年，讓業者有更多時間去因應，另幼兒園沒有能力到夾娃娃機店，高中則是有自主判斷能力，因此排除。

民進黨籍議員蔡永芳認為，很多家長都反映小朋友沉迷夾娃娃機店，而學校周邊的夾娃娃機店實在太多，建議應該從嚴，還要是維持100公尺；只是蔡永芳的說法讓李家興很不高興，這是市府認為窒礙難行，才拜託三黨團協商，如今是執政黨議員打市府巴掌。

民進黨團總召呂林小鳳見狀立刻打圓場並強調，距離當然是越遠越好，但是重點還是在於管理，建議本案按黨團協商結論通過，但市府未來要拿出一套有效管理辦法，讓民眾有感。

國民黨議員黃敬平、詹江村、黃婉如則是認為學校周邊夾娃娃機氾濫，家長都覺得憂心忡忡，建議維持100公尺方案；詹江也提到，在網路進行民調，竟然有81％的民眾贊成100公尺，這是民意所趨。

舒翠玲表示，很多家長反映，學校周邊的夾娃娃機店太多，很多販賣成人情趣物品，連大人都看得臉紅心跳，才會發起議員連署，她允許延後實施，也同意將幼兒園、高中排除，但仍希望維持距離學校100公尺方案。

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