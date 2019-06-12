守住主權拚出經濟 蘇貞昌：我們保有台灣人骨氣

2019-06-12 08:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天一大早在LINE群組PO出行政院最新推出的網路廣告宣傳片，他表示，台灣必須壯大自己，才能維護民主自由。3年多來，我們沒有犧牲主權，拚出經濟，還保有台灣人的骨氣！

蘇貞昌說，顧好根骨，所以鼓勵台商回流。強化競爭，所以吸引國際企業來台投資。疼惜農民，所以出力補助農機。共享繁榮，所以「連3年調高基本工資」。

蘇貞昌說，台灣正走在正確的道路上，也請大家一起來加油，抓住台灣的機會，做出好成績，讓大家賺錢更順利 。

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