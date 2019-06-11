嗆蘇揆拚治安不該苛責警局長 侯友宜怒撤淡水分局長自打臉

2019-06-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕連續2天新北市淡水清水巖祖師廟及三芝區媽祖廟遶境活動，都傳出民眾打架滋事，但事後淡水警分局長陳良德消極處置，引發新北市長侯友宜震怒，今天下午宣布撤換陳良德；不過今年3月初，行政院長蘇貞昌宣示全力拚治安，表示「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，當時侯友宜卻表示，治安的問題很複雜，真正要負責的是地方首長而不是警察局長，前後對照格外諷刺。

侯友宜今日表示，連續2天淡水清水巖祖師廟及三芝區媽祖廟遶境活動，都發生群眾鬥毆事件，淡水警分局未掌握情資，第1天事發時，沒有快速展現公權力、強勢執法，第2天在三芝又發生相同的錯誤。

侯友宜認為，分局長沒有強勢執法、沒有到第一線與兄弟並肩作戰，讓同仁陷入危險；事後不認為自己有錯、沒有扛起責任，因此宣布即日起將分局長陳良德調任內勤：只是侯市長的作法似乎跟之前不大一樣。

行政院長蘇貞昌上任後全力拚治安，3月6日在治安會報撂重話，警告夜店、酒店的經營者不能跨越紅線，還強調「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，當時侯友宜還站出來發聲，強調警察在治安上的工作大部分是治標比治本還多，治安的問題很複雜，不能只苛責一個警察局長，警察局長可以為了嚇阻犯罪，在發生事情的時間點，採取強勢的臨檢，但這不是改善治安的真正方法。

侯友宜當時表示，解決的方式是地方首長跟中央首長併肩作戰，尤其地方首長，他舉新北市為例，照蘇貞昌所講的，真正要負責任下台的是侯友宜，而不是警察局長；因此，要從源頭管理好，用全市府的力量對付不法，經常鬧事的店，以及在發生事情後，警察就要展現公權力。

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