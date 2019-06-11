韓國瑜拋國道六號通花蓮 蘇貞昌批：政治人物不要亂講一通

2019-06-11 16:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕高雄市長韓國瑜在花蓮造勢拋出國道六號貫通中央山脈通往花蓮，蘇貞昌今天受訪時說，埔里要通往花蓮，不是不做，是「工程上不可能」，工程會遇到破碎帶、湧泉、地熱等。他呼籲政治人物不要信口開河、亂講一通。

蘇貞昌說，國道六號通往花蓮，就算國民黨之前執政8年也沒做，主因是不能做，不只經費為天文數字，工程上也不可能，希望大家能務實。

蘇貞昌話鋒一轉，也提到高雄市疫情，他表示目前本土登革熱疫情都發生在高雄，他相當擔心，政治人物要實際一點、為民除害比較重要。

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