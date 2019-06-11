不只市長落跑！高雄市觀光局長潘恒旭有意攻屏東選立委

2019-06-11 20:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今晚在個人臉書發文，指有意投入屏東第二選區立委選戰，對決現任民進黨立委莊瑞雄；但潘恒旭發文不久後即刪文，本報連繫上，他本人證實有意投入選戰，但還沒有向市長韓國瑜報告。

潘恒旭指出，有鄉親拱他到屏東選立委，他於是發文測風向，沒想到反應熱烈，於是就把文刪除了；潘恒旭說，明天是領表登記的最後一天，他目前還沒有做好決定，但他本身是屏東東港人，他相信領表一定會通過民調，但此事尚未向韓國瑜報告，明天會做最後決定。

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