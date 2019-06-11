送中條例四面楚歌 專家：港府解決困局還有兩條路可行

2019-06-11 21:53

〔記者吳政峰／台北報導〕香港特區政府以港女命案為名修「逃犯條例」，讓逃犯可移交中國審理，引爆港人不滿，日前聚集百萬人上街遊行，要求停止修法，美國、加拿大、歐盟等國也極其關注此事，港府雖四面楚歌，仍堅持把修正案送立法會二讀，態度強硬。事實上，法界人士認為，若要解決港女命案爭議，其實可透過簽備忘錄或修法引渡僅納台、澳兩種方式處理，侵害幅度較小。

一名熟知香港法律的實務界人士指出，港女命案發生地在台灣，兇手陳同佳逃回香港，但因香港沒有偵辦境外殺人的法源依據，導致全案停擺，港府為了把犯人引渡到台灣受審，想到的是修「逃犯條例」，讓引渡合法化。

他解釋，現行的逃犯條例把中國排除在可引渡的國家之外，而港府又把台灣視為中國的一部分，自然就不能把陳同佳引渡台灣受審，港府本次企圖修法解決這個問題，打開「送中」大門，卻沒想到引起港人疑慮，擔心大門一開，日後中國隨便安插一個罪名，「想要誰就要誰」，香港的自由民主恐崩解。

通案處理可簽司法互助 個案可採備忘錄

他認為，港女命案爭議可用通案與個案兩層次探討，通案部分，如果香港願意與台灣簽訂平等互惠的司法互助協議，未來只要發生類似案件，都可透過這個有法律效果的協議依循，屬於最佳的選擇，惟雙邊協議多為兩個政治實體簽署，港府得要先承認台灣的司法主權才簽的下去。

若不簽司法互助協議，個案部分，可仿照英商林克穎模式，簽定備忘錄，雙方約定何時何地用何種方式交人，採個案移交方式把陳同佳移送台灣受審，這種方式無須修法，爭議最小。

另一名法界人士則認為，送中大門一開，不只影響港人權益，連過境香港的台人或外國人也可能出現問題，尤其華為公主孟晚舟爆發後，美、加人士更擔心遭到中國報復，讓本次修法拉升到國際層級。

他表示，港府要修法處理港女命案，其實只要在逃犯條例中，把台灣、澳門列入可引渡的地區即可，根本無須特別把中國納入，港府硬要送中，作法令人匪夷所思。

不過他也解釋，中國請求引渡逃犯仍需經過香港法院核可，香港目前仍有獨立法治，理論上還是有公正的法官把關准駁，除非法院已經不獨立了；另，港府強調政治犯不會送中，他也認為，較麻煩的是中國把政治犯包裝成罪犯，安插刑事罪名請求引渡。

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