台灣20公民團體聲明 籲政府管制港警入境、港資來台

2019-06-11 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應香港政府修訂《逃犯條例》，包括台灣公民陣線等20個公民團體今日發出4點聲明，除了希望世界關注香港民主人權狀況以外，也要求台灣政府在重新檢視目前香港情勢後做出因應，像是優先管制香港公務員及中資具重大影響力之港資來台等。

台灣公民陣線在臉書上張貼聲明，除了支持香港人要求香港政府撤回修訂《逃犯條例》的訴求與行動，也提出4點呼籲。

據該聲明呼籲，6月17日立法院召開的臨時會應邀集行政院相關部會首長，對於《逃犯條例》將嚴重威脅我國國人過境或入境香港的人身自由，提出因應報告，並且發布聲明要求香港政府停止該威脅我國人人身自由之條例修訂。

其次，公民團體建議，倘若香港立法會通過條例修訂，我政府可依據《香港澳門關係條例》第六十條」，研擬發布緊急命令停止《香港澳門關係條例》部分適用。

另外，該聲明呼籲，政府應優先管制香港公務員及中資具重大影響力之港資來台。在公務員方面，聲明指出，香港公務員、警察入境台灣，應依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》提出申請，不再適用《香港澳門關係條例》第11條規定。在中資方面，香港居民、法人、團體或其他機構來台投資，如果沒有出具「陸資無重大影響力切結書」者，應依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》提出申請，不再適用《香港澳門關係條例》第31條規定。

最後，該聲明也呼籲，「各國共同檢視香港民主人權狀況，決定限縮、取消或延續香港不同於中國各省的『獨立關稅地位』、『特殊法律地位』或『特殊國際地位』，以阻止中國不斷傷害香港民主、人權及法治現況。」

該聲明獲得包括台灣人權促進會、民間司法革基金會、島國前進、經濟民主聯合等20個公民團體連署支持。

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