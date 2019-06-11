紐西蘭殺人犯引渡中國？上訴法院︰先證明司法獨立

2019-06-11 16:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港大規模抗議「逃犯條例」之際，路透及紐西蘭先驅報指出，紐西蘭上訴法院11日以中國司法不透明、存有人權風險為由，下令紐國政府重新考慮是否將一名涉嫌殺人的永久居民，引渡至中國受審；表明政府若仍想進行引渡，可上訴至最高法院，並應證明中國司法不受政治影響。

這是紐西蘭首宗涉及引渡嫌犯至中國的案件，前司法部長亞當斯（Amy Adams）2015年決定引渡紐國居民金京燁（Kyung Yup Kim）至中國受審時，曾獲中國當局保證可廣泛檢視金男的待遇，但金男的代表律師憂心，當事人可能無法在中國得到公平審訊，要求上訴法院覆核政府的決定。

上訴法院法官溫克曼（Helen Winkelmann）在99頁的判決書中，多次質疑中國的司法制度，指中國的刑事司法系統與紐國截然不同，亞當斯不夠了解中國司法制度中，有關審前酷刑及法外處決（Extrajudicial Execution）的特點，因此推翻其決定。溫克曼強調，根據國際法，紐國有義務拒絕將個人遣送到可能為他們帶來酷刑風險，或讓他們受到不公正審判的國家。

判決書指出，若現任司法部長李特（Andrew Little）仍希望引渡金京燁，必須質疑中國給予的外交保證，包括不會判處嫌犯死刑，以及確保其不會遭到刑求等。金的代表律師艾里斯（Tony Ellis）表示，此次判決是人權的勝利，並重申紐國不應輕信中國承諾，指中國聲稱找到該案的35名目擊證人，卻從不允許他進行盤問，也沒讓紐國方面檢驗相關證據，甚至堅持要在中國境內盤問金京燁。

艾里斯另表示，紐國司法部想成功引渡將是「艱難甚至不可能的任務」，因為做出不引渡判決的3名法官中，有2人已在最高法院任職，包括溫克曼本人，因此最高院幾乎不可能重新支持引渡。

據報導，金京燁是在南韓出生的紐國永久居民，2009年涉嫌在上海勒斃一名20歲中國女子，之後潛逃至紐國。中國尋求紐國政府引渡金男至上海受審，但根據法院文件，金男否認謀殺指控。

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