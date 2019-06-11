不顧輿論壓力 3縣市正副首長仍出席海峽論壇

2019-06-11 15:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國年度大型對台統戰平台「海峽論壇」將於15到21日在福建舉辦，中國全國政協主席汪洋將出席大會，並在會前會見台灣代表，汪洋勢必重申「習五條」與「一國兩制」。不過，包括台中市副市長令狐榮達、台北市副市長鄧家基、金門縣長楊鎮浯都將率團出席。

本報7日披露，根據地方政府向移民署申請的赴中許可資料，包括台北、台中、高雄副市長將出席，至於雲林、金門、花蓮為縣長赴會，6名正副首長恐在台下聽汪洋訓示「一國兩制」，消息揭露後，多個縣市縣市改口稱正副首長不出席或取消組團。

不過，據本報截至目前掌握到的訊息，台中市仍將由副市長令狐榮達率團前往、台北市為副市長鄧家基，金門縣為縣長楊鎮浯、國民黨籍議長洪允典將出席。此外，國民黨籍彰化縣議長謝典霖、國民黨基隆市議長蔡旺璉也將出席。至於國民黨中央將由副主席兼秘書長曾永權率黨務主管前往廈門。

兩岸人士指出，在政府多次提醒下，「去的已經不多了」。不過，海峽論壇是北京展現一整年對台統戰的成果，中國向來喜歡「一屆比一屆大」、形塑向心力、響應人數越來越多，去年的海峽論壇中方號稱有8000名台灣民眾與會，今年在「習五條」下，中方為了「業績」，恐誇稱破萬人參加，實際可能「膨風」。

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